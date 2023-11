Gießen organisiert Vergabe von Sozialwohnungen neu

Gießen. Bis Anfang des kommenden Jahres will die Stadt die Vergabe von Sozialwohnungen nach Informationen dieser Redaktion neu organisieren. Notwendig ist dies nach Kritik des zuständigen Ministeriums an den noch geltenden Richtlinien, nach denen die Vermieter für die Vergabe zuständig sind. Künftig soll sie in den Händen der Stadtverwaltung liegen. Beteiligt an der Erarbeitung der alten Regeln war auch der Mieterverein. „Dabei ging es um die Einführung von klaren Vergabekriterien, welche die Vermietung von Sozialwohnungen transparenter und gerechter gestalten sollten. Es ging nicht um das Vergabeverfahren an sich. So ist es auch nicht die Aufgabe des Mietervereins, zur Zulässigkeit des Vergabeverfahrens Rechtsprüfungen anzustellen. Dafür gibt es ein städtisches Rechtsamt“, erläutert der Verein, der seine Kritik am bisherigen Vorgehen erneuert.