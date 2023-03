Gießen: Unbegleitetes Kind aufgefallen

Dabei soll das Kind teilweise in einem Straßengraben in der Nähe des Einmündungsbereichs zur B49 gestanden haben sowie auf dem Rad- und Fußgängerweg in Richtung Wald gegangen sein. Das etwa zehn Jahre alte Mädchen hatte mittellange, blonde Haare und trug eine dunkle Jacke. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Mehrere Polizeibeamte suchten intensiv, aber bislang vergeblich nach dem Kind, auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.