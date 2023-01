Gießen: Unbekannter versucht 27-Jährige zu Boden zu ziehen

Die 27-Jährige war gegen 5.55 Uhr auf dem Weg vom Bahnhof über die Fußgängerüberführung auf der Friedrichstraße in Richtung Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen dem Edeka-Markt und der Einbiegung in die Klinikstraße wurde sie von einem Unbekannten an ihrem Rucksack gezogen. Die Frau wehrte sich und setzte ihren Weg fort. Nach kurzer Zeit packte sie der Täter erneut und versuchte sie in Richtung Boden zu ziehen. Dabei sprach er in gebrochenem Englisch und bedrängte sie. Die Frau wehrte sich abermals, woraufhin der Unbekannte flüchtete.