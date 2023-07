Gießen will „oben ohne“-Baden im Freibad einführen.

In Gießen haben die Koalitionäre von Grünen, SPD und Gießener Linken, zudem Gigg+Volt, FDP, Freie Wähler, ein Stadtverordneter der CDU-Fraktion sowie Darwin Walter zugestimmt. Der Rest der CDU enthielt sich, ebenso wie ein Stadtverordneter von der AfD. Eine Gegenstimme kam ebenfalls aus den Reihen der AfD. Mit dem beschlossenen Papier beauftragen Junge und Walter den Magistrat, auf eine Änderung der Haus- und Badeordnung der Gießener Bäder hinzuwirken. Schon in der laufenden Saison soll eine Testphase laufen. „In dieser soll es Menschen aller Geschlechter explizit erlaubt sein, das Freibad mit freiem Oberkörper zu benutzen.“ Zudem wollen die beiden Politiker das Wort Nutzer durch Nutzer*innen in der Badeordnung ersetzen. Weiterhin heißt es im Antrag: „Die Universitätsstadt Gießen erkennt alle Geschlechter an und setzt sich für deren Gleichstellung, nicht nur in Gießen, ein.“