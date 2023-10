Gießen zeigt Solidarität mit Israel auf dem Kirchplatz

Rund 5000 Raketen habe die Hamas an einem Tag auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig seien Hamas-Mitglieder in Dutzende israelische Dörfer eingedrungen und hätten dort wahllos Frauen, Kleinkinder, Alte und sogar Behinderte in Rollstühlen massakriert. Zudem seien Dutzende Israelis entführt und in den Gaza-Streifen verschleppt worden. Bisher seien über 700 Israelis ermordet worden, weit über 2200 wurden schwer verletzt. Die Nachrichten und Bilder, die die kleine Jüdische Gemeinde erreichten, seien unfassbar, brutal und unmenschlich, sagte Dow Aviv. Gleichzeitig seien Juden in aller Welt durch Sympathisanten der Palästinenser und der Hamas bedroht. »Ich rufe alle unsere Freunde auf: Erhebt Eure Stimme, die terroristische Aggression der Hamas darf nicht schweigend hingenommen werden«, rief der Gemeindevorsitzende. Aviv forderte die Bundesregierung auf, die Hilfszahlungen für die Menschen im Gaza-Streifen, aber auch in der Westbank auf den Prüfstand zu stellen – und künftig dafür zu sorgen, dass eigentlich als humanitäre Hilfe gedachte Mittel nicht das Terrorarsenal der Hamas finanzierten.