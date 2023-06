Gießener Bäckerinnen gewinnen den Goldenen Cupcake

Am Sonntagabend war es dann endlich so weit. Das Café hatte seine Pforten bereits zeitig geschlossen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Inhaber Carola Bahnsen und Arnd Fischer versammelten sich zum gemeinsamen Finale schauen in der Konditorei. Alle trugen etwas Rotes, um „ihr“ Team zu unterstützen, für leckeres Essen war gesorgt und eine Flasche Sekt hatte auch schon jemand mitgebracht. „Es war einfach mega-schön, das mit den Kollegen gemeinsam zu erleben und alle haben sich so mit uns gefreut“, lacht Lisa Kreckel. Viele hätten zwar schon vermutet, dass wir sehr weit kommen, „aber als dann klar war, dass wir das Sieger-Team sind, war der Jubel groß.“ Dabei hatten es die immer sehr gut vorbereiteten Mittelhessinnen im Duell mit Team Blau - Santa Thiel und Tim Schwengel - noch mal spannend gemacht. Nach einer Überraschungs-Speed-Challenge, bei der sie möglichst gleichmäßige Marzipan-Rosen modellieren sollten, stand die erste große Aufgabe des Finales an: Innerhalb von vier Stunden sollten beide Teams je 20 Petit Four frais, Tartelettes und ein weiteres Kleingebäck kreieren. Alle Gebäckstücke sollten optisch zusammenpassen und das Thema »Florales« aufgreifen.