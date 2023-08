Gießener Berufsfeuerwehr zieht um

Die Berufsfeuerwehr Gießen ist am Dienstag von der alten Feuerwache in der Steinstraße in das neue Gefahrenabwehrzentrum im ehemaligen US-Depot umgezogen. Am Straßenrand und vor allem am Zielort wurde der Konvoi aus Einsatzfahrzeugen von zahlreichen Gießenern begrüßt, was bei den hartgesottenen Einsatzkräften für Rührung sorgte.