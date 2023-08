Gießener Gigg+Volt-Fraktion will Hilfe für das Jugendamt

Den Verantwortlichen sei die Lage in ihrer Dramatik bereits seit Längerem bekannt gewesen, kritisiert er. „Diese offensichtlich unhaltbaren Verhältnisse im Jugendamt seien erschreckend und gingen in ihrer Bedeutung weit über das normale Verwaltungshandeln hinaus. Unserer Überzeugung nach hätte das Parlament längst über die Tragweite der Situation informiert werden müssen. Wenn jetzt Jugendamtsmitarbeitende in großer Zahl kündigen, und wenn die betroffenen Beschäftigten keinen anderen Weg sehen, als sich anonym an die Presse zu wenden, hat das auch etwas damit zu tun, was in den vergangenen Monaten und Jahren in der Personal- und Dezernatsführung versäumt wurde“, so Hiestermann.