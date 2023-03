Gießener Karstadt-Filiale bleibt erhalten

Gießen. Mit großer Freude und Erleichterung hat der Gießener Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher die Entscheidung des Essener Warenhauskonzerns zum Verbleib des „Galeria Karstadt”-Hauses in Gießen zur Kenntnis genommen: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Eine Stadt ohne Karstadt wollten wir nicht sein. Das bleibt uns nun zum Glück erspart. Ich freue mich sehr darüber, dass die Karstadt-Zentrale in Essen von der Zukunftsfähigkeit des Gießener Hauses und der Attraktivität der Gießener City - so wie wir - überzeugt ist und Karstadt Gießen eine echte Zukunftschance gibt”, sagte der Oberbürgermeister in einer Pressemitteilung.