Gießener Lahnuferfest steht in den Startlöchern

Außerdem gibt es die Chance, mit der 90er-Mottoparty, begleitet von den DJs „Buffalo & Wallace“, am Freitag zur selben Uhrzeit musikalisch durch die Zeit zu reisen. Eher entspannend wird in der „Summer Lounge“ von einem DJ für Musik gesorgt. Dort kann man in Loungemöbeln mit Speisen und kalten Getränken den Tag in Ruhe verbringen. Wenn es aktiver zur Sache gehen soll, ist die „Festival Bühne“ der Anlaufpunkt. Dort finden Musikrichtungen wie „Elektro“, „House“ und „Black Beatz“ ihren Ort und ziehen bestimmt besonders viele junge Menschen an.