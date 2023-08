Gießener Parlament befasst sich wieder mit Verkehrsversuch

Angesprochen von Anja Helmchen von der CDU auf mögliche verkehrssicherheitsrelevante Konflikte zwischen Stadtbussen und Fahrrädern, auf die das RP in seiner Stellungnahme hinweist, kam Wright auf die Fahrradstraße in der Neuen Bäue zu sprechen. Dort klappe es „ganz gut“. In der Juli-Sitzung sprach der Bürgermeister auch über den Nachweis der einfachen Gefahrenlage, den das Verwaltungsgericht angemahnt hatte. Grundsätzlich verwies der Politiker zunächst auf den Vorbericht zum Verkehrsentwicklungsplan. Darin heiße es, dass sich zahlreiche identifizierte Probleme vor allem auf bestimmten verkehrlichen Strukturen abbildeten. Der Vorbericht zum Verkehrsentwicklungsplan nenne in diesem Zusammenhang an erster Stelle den Anlagenring, die Grünberger- und die Marburger Straße, an denen Konflikte im Verkehr deutlich würden. „Und das hat Herr Neidel unterschrieben“, verwies Wright auf seinen christdemokratischen Amtsvorgänger.