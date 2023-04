Gießener Polizei fordert Einsatzkosten von Aktivisten zurück

Was diese Anklage mit Verzögerung allerdings pikant macht, ist, dass die Gießener Staatsanwaltschaft nur wenige Wochen vor der Aktion beim Ursulum eine ähnliche Abseilaktion auf der A 5 in Höhe Bersrod am 6. Oktober 2020 nicht als strafrechtlich relevant und als vom Demonstrationsrecht gedeckt eingestuft hatte. „Das Verfahren anlässlich der Abseilaktion auf der A 5 Höhe Bersrod wurde nach Paragraf 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt, weil dort keine physische Barriere errichtet worden war”, so Hauburger. Die dort einst Beschuldigten hätten sich - anders als im aktuellen Verfahren aus Gießen - nicht über der Fahrbahn abgeseilt, sondern lediglich außen am Geländer der Brücke. Es habe daher keine konkrete Gefahr der Kollision der Aktivisten mit einem Fahrzeug bestanden.