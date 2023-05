Gießener Startup entwickelt Fleischersatz aus Biertreber

Eine mehrmonatige Pilotphase hat rest:art schon absolviert - und zwar gemeinsam mit den renommierten Caterern Wisag und Dussmann. Die aus dem Biertreber kreierten veganen Chunks (deutsch: Brocken) seien in Kantinen in Frankfurt und München von den Köchen sehr kreativ in einer Vielzahl von Gerichten eingesetzt worden: etwa als Gyros oder für Frikadellen. Während Fleischersatz sonst häufig Hähnchen ähnele, „erinnert die bissfeste Textur bei uns eher an Rindfleisch”, erläutert Elvira Bechtold. Auch lasse sich ihr Produkt nicht so leicht „zerkochen”. Die mehrheitlich positiven Rückmeldungen stimmen das Trio durchaus zufrieden. Überrascht habe sie vor allem, dass von den omnivoren Gästen, also den „Allesfressern”, „überdurchschnittlich viele” die zubereiteten Varianten mochten.