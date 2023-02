Gießener Studenten gründen Onlineshop für Vintage-Mode

Für seinen Onlineshop hat das Paar eine GbR gegründet. »Am Anfang hat jeder von uns etwas Geld zur Verfügung gestellt, davon haben wir die ersten Klamotten gekauft.« Das so verdiente Geld wird re-investiert: In neue Ware, aber auch eine Bügelstation oder ab und an mal Werbeanzeigen in den sozialen Medien. Beim Lagern der vielen Klamotten helfen die drei Meter hohen Decken ihrer Wohnung: Die beiden Studierenden haben über den Kleiderschränken Stangen für Duschvorhänge angebracht, an denen sich nun ein Vintage-Sweatshirt an das Nächste reiht. Bei Besuchern sorge das Kleiderladen-Flair mitunter für Verwunderung, aber auch Freunde und Familie stöberten gerne mal in den Fundstücken aus den vergangenen Jahrzehnten.