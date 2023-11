Verbindung von Gießener Südkreuz auf A45 wieder frei

Die Untersuchungen an der Brücke von der Autobahn Westfalen sind nun abgeschlossen, sodass die Verbindung von der A485, von Gießen kommend, auf die A45, in Richtung Frankfurt, wieder freigegeben wird. Am Freitag, 10. November, gegen 17 Uhr können Autofahrer die Verbindung wieder nutzen. Die Verbindung von der A45 auf die A485 (in Fahrtrichtung Gießen) bleibt bis auf Weiteres gesperrt.