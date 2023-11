Gießener und Frankfurter Firma ruft „Hot Chips“ zurück

In dem Produkt „Hot Chip Challenge“ seien stark schwankende und teilweise extrem hohe Gehalte an Capsaicin festgestellt worden, heißt es in einer Warnung, die am Freitagabend auf dem Verbraucherportal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht wurde. Der Stoff stammt aus der schärfsten Chilischote der Welt, der „Carolina Reaper“. Sie haben einen Schärfegrad von etwa 2.000.000 Scoville – zum Vergleich: Tabasco-Soße hat zwischen 1.600 und 5.000 Scoville, so die Polizei.