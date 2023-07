Gießener Verkehrsversuch laut Gericht teilweise rechtswidrig

So sah der Plan aus: Autos sollten in Gießen künftig nur noch die äußeren Fahrspuren des Anlagenrings um die Gießener Innenstadt in Einbahnrichtung nutzen können, die bisherigen Innenspuren sollten dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten sein. Ziel der Maßnahme ist, mehr Platz und Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger zu schaffen. Im Juni hatten mit Straßensperrungen die Vorbereitungen für das Projekt begonnen.