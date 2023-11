Gießener Verkehrsversuch: Politik äußert sich zum Rückbau

Gießen. Welche Wege geht die Verkehrspolitik künftig in der Stadt? Diese Frage ist am Dienstag zentrales Thema der Sitzung im Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklung, Energie und Verkehr. „Wir nehmen den Auftrag, den Anlagenring schnellstmöglich zurückzubauen, sehr ernst“, sagte Alexander Wright. Darüber hinaus kündigte der Bürgermeister von den Grünen an, noch in dieser Woche alle Fraktionen anzuschreiben. Ziel sei die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zum Thema Verkehr. „In den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) werden große Hoffnungen gesetzt“, erklärte zudem Stadträtin Gerda Weigel-Greilich (Grünen). Er stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Nach weiteren Beteiligungsschritten soll er voraussichtlich in der zweiten Sitzungsrunde des kommenden Jahres beschlossen werden.