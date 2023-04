Gießener verschwindet nach Lahn-Durchquerung

Nach offiziellen Angaben ging der Vermisste gegen 16.40 Uhr im Bereich des Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn, durschwamm sie und kletterte auf der anderen Seite (Uferweg) zunächst wieder hinaus. Eine weitere Zeugin gab an, dass der Mann anschließend in der Nähe wieder in die Lahn stieg. Dort wurde er offenbar zuletzt gesehen.