Gießener Politik prüft Wiedereinführung des Frauennachttaxis

Gießen. (EBP) Ein von der Stadt bezuschusstes Frauennachttaxi für Gießen. Neu ist diese Idee nicht: Schon von 1988 bis 2001 gab es ein entsprechendes Angebot. Doch wie Friederike Stibane, städtische Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen, in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Integration am Mittwochabend erklärte, sei das Frauennachttaxi immer weniger nachgefragt worden. Ob das am mangelnden Bedarf oder an einer Unzufriedenheit seitens der Nutzerinnen lag, sei aber nicht klar. Jedoch habe es mehrfach Beschwerden über unangemessenes Verhalten der Fahrer, aber auch wegen Unzuverlässigkeit gegeben. Weitere Gründe für die Einstellung des Angebots seien der hohe bürokratische Aufwand bei der Abrechnung der Fahrten sowie die teilweise Nichtverfügbarkeit am Wochenende gewesen.