Gießens Bürgermeister Alexander Wright ist ein Jahr im Amt

Was heißt das konkret?

Wir planen unseren Haushalt selbst immer schlechter als er tatsächlich ist. Das ist auch in Ordnung. Wir schauen natürlich schon, was wir an Einnahmen bekommen und wollen nicht zu euphorisch sein. Auf der anderen Seite schauen wir, was wir ausgeben. Das schätzen wir eher höher - das nennt man haushalterische Vorsicht. Darüber hinaus beschreiben wir Aufgaben und Projekte, die wir angehen wollen. Wir schaffen aber nicht immer alles. Das ist der wunde Punkt, an dem wir arbeiten müssen: stärker priorisieren und realistischer sein.