Gießens erster Automaten-Supermarkt öffnet

Gießen. Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Sonntagmorgen ist die Milch für den Kaffee alle oder man hat beim Wocheneinkauf genau die Zutat vergessen, die am Abend für das spontane Kuchenbacken fehlt. Wer sich dann nicht auf seine Nachbarn verlassen kann oder will, dem bleibt außerhalb der regulären Öffnungszeiten nur der Gang zur Tankstelle oder in den „Späti”. In Gießen gibt es aber bald noch eine Option: Den Automaten-Supermarkt von Kenan und Sven Eren.