Immer mehr Flüchtlinge in Gießener Erstaufnahmeeinrichtung

In punkto Sicherheit macht die EAEH derzeit keine negativen Schlagzeilen. Jedes Quartal gebe es eine große „Sicherheitslage“, an der das Polizeipräsidium, der Verfassungsschutz, das Landeskriminalamt, die Abschiebestelle und die Verantwortlichen der EAEH teilnehmen, berichtet Becker. Dabei habe man einen Anstieg der Straftaten festgestellt. Der liege aber anteilig unter dem Zuwachs an Bewohnern. Das heißt, de facto geht die Kriminalität zurück. Die Stimmung in der Einrichtung sei im Moment eher friedlich, was sicher auch am guten Wetter liege. „Die Menschen können sich draußen aufhalten und sich frei bewegen.“ Sollten Regen und Kälte die Menschen in ihre Sechsbettzimmer treiben, dürften die Spannungen innerhalb der Einrichtung zunehmen.