Jäger in Gießen von mutmaßlichem Wilderer mit Gewehr bedroht

Der Jäger saß auf einer Kanzel. Ihm fiel durch eine Wärmebildkamera ein Mann mit Rucksack und einem längeren Stab auf. Das kam ihm verdächtig vor, sodass er sich in Richtung der Person bewegte. Plötzlich stand der Unbekannte dem Jäger mit einem Gewehr in der Hand in 30 Meter Entfernung gegenüber und zielte augenscheinlich auf ihn.