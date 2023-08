Jugendamt Gießen: Kinderbetreuung steht vor dem Kollaps

Bereits am 30. März 2022 hatten die Mitarbeiter des Allgemeinen sozialen Dienstes (ASD) in einer Überlastungsanzeige auf gravierende Personalengpässe in der Behörde hingewiesen. Seitdem habe sich die Situation noch weiter und massiv verschlechtert, wird nun in einer zweiten Überlastungsanzeige vom 26. Juli moniert. Weitere Kollegen hätten den ASD verlassen, unter anderem ein gesamtes Stadtteilteam. Die verbliebenen personellen Ressourcen seien zudem durch jahrelange Mehrarbeit und Kompensation unbesetzter Stellen erschöpft. Eine Kompensation von mindestens zehn unbesetzten Vollzeitstellen sei nicht mehr möglich. „Wir zeigen hiermit an, dass der Kinderschutz in der Stadt Gießen nicht mehr gewährleistet ist“, schließt das Schreiben.