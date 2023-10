Mann in Gießen wegen Israel-Fahne auf Balkon attackiert

Nachdem der 34-Jährige dies verweigerte, entstand eine Diskussion, bei der von den beiden Unbekannten volksverhetzende und antisemitische Beleidigungen gegen den Gießener ausgesprochen wurden. Als dieser sein Handy in die Hand nahm und die Polizei informieren wollte, riss ihm einer der Männer dieses aus der Hand und rannte das Treppenhaus hinunter. Der 34-Jährige holte ihn an der Haustür ein, worauf der Unbekannte das Handy fortwarf. Der 34-Jährige begab sich sofort in seine Wohnung zurück, die der zweite Täter mittlerweile betreten und die 40 mal 70 Zentimeter große Israel-Fahne vom Balkon an sich genommen hatte. Der Angreifer schlug dem Gießener mit der Faust ins Gesicht und schleuderte ihn gegen einen Türrahmen, wovon dieser Prellungen davontrug. Im Anschluss rannte der Angreifer mit der Fahne aus dem Haus. Gegen 20 Uhr erstattete das Opfer Anzeige bei der Gießener Polizei.