Mobbingvorwürfe gegen Polizeipräsidenten Bernd Paul

Hintergrund der Anschuldigungen soll unter anderem eine Versetzung des mutmaßlich Betroffenen im Herbst 2021 sein, die einer Degradierung gleich gekommen sein soll. In dem Zuge zeigte das Polizeipräsidium den Beamten schließlich sogar an, da dieser dienstliche Dateien auf dem PC in einen privaten Bereich zog. Zwar bestritt der Beamte den Vorwurf, wurde am Ende aber rechtskräftig vor dem Gießener Amtsgericht verurteilt. Nach Angaben von Bernd Paul ging es bei der Versetzung und der Anzeige nicht um Mobbing, sondern darum, „Fehlverhalten einzelner Bediensteter abzustellen und damit gerecht umzugehen“.