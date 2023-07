Mordverdacht in Gießen: 51-jährige Frau tot aufgefunden

Aufgrund der Spurensicherung am Tatort sowie einer Vielzahl von Zeugenvernehmungen ergab sich schließlich ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Bekannten der Toten, der aktuell in dem Mehrfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße wohnhaft ist. Er war nachweislich am Tatabend mit der Frau zusammen unterwegs. Der Mann wurde festgenommen und als Beschuldigter vernommen, bisher bestreitet er die Tat.