Neue Attraktion bei Gießener Frühjahrsmesse

Am 30. März und 6. April, jeweils Donnerstag, findet wieder die Familientage statt, an denen es 50 Prozent Ermäßigung an allen Fahrgeschäften, 20 Prozent Ermäßigung an Lauf- und Showgeschäften sowie 20 Prozent Rabatt auf mindestens drei ausgewählte Artikel oder Angebote an allen anderen Geschäften. Während sich Besucher am 30. März in der Artistenschule ausprobieren können, erwartet die Gäste am 6. April die Performance eines Zauber- und Ballonkünstlers. Als besonderes Highlight können sich die kleinen Gäste außerdem an beiden Familientagen aufs Kinderschminken freuen.