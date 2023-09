Neue Gastronomie öffnet an der Bergkaserne in Gießen

Die Speisen werde das Team in dem neuen Laden, dessen Küche ebenfalls schon komplett ist, wie gewohnt selber machen. „Wir backen auch Brot: Curcuma-Brot, Rosmarin-, Basilikum- und Rote-Bete-Teige sind geplant. Insgesamt wird es hier viele Teigwaren geben. Und ich will zurück zu den Wurzeln“, erzählt der Gastronom. Konkret: In einigen Städten seiner griechischen Heimat „kochen die Frauen zwei, drei Essen am Tag, die dann in einigen Läden verkauft werden. Da gibt es dann als Tagesgericht zum Beispiel Gulasch oder Hähnchen mit Ofenkartoffeln. Das hat Erfolg in Griechenland. Denn das ist „Mamas Essen“. Gut und günstig“. Auf ein solches Konzept wolle er an der Bergkaserne ebenfalls setzen. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir täglich zum Beispiel drei Gerichte kochen und sie jeweils tagesaktuell auf einer großen Tafel anschreiben.“ Einfache belegte Brötchen wollen Skartsanis und Team nicht auf der Karte.