Neue Gießener Landtagsabgeordnete bereiten sich vor

Mit der Wahl am vergangenen Sonntag ist für die Kandidaten die entbehrungsreiche Zeit des Wahlkampfes zu Ende gegangen. Eine Pause haben aber alle Vier noch nicht. „So langsam fange ich an, den Erfolg zu realisieren. Ich hatte auf ein gutes Ergebnis gehofft. Dass es so deutlich wird, hat mich aber überrascht“, blickt Bouffier auf den Wahlabend. Vollständig verarbeitet habe er die Ereignisse aber noch nicht. Ohnehin steht in dieser Woche einiges auf dem Programm, darunter gestern ein erster Besuch im Landtag und das Treffen mit der „Jungen Gruppe“ mit Abgeordneten der Jungen Union (JU). Seinen Lebensmittelpunkt nach Wiesbaden verlegen will der Rechtsanwalt nicht: „Gießen ist meine Heimat.“ Zu seinen favorisierten Themenfeldern gehört der Bereich Inneres und Justiz, nicht zuletzt wegen des eigenen beruflichen Hintergrunds. Doch die Zuständigkeiten lege die Fraktion erst noch fest. Auf jeden Fall wolle er sich in Wiesbaden für den Hochschulstandort Gießen einsetzen, so der Stadtverbandsvorsitzende der CDU. Der Stadtpolitik will Bouffier treu bleiben. „Das ist ganz klar. Natürlich wird uns das Wahlergebnis Auftrieb geben. Die Kommunalwahl ist nicht mehr so lange hin. Und wir wollen beim nächsten Mal eine andere Rolle spielen.“