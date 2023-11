Neues Zentrum für Kinderchirurgie in Gießen eröffnet

Neben der allgemeinen Kinderchirurgie, der Neugeborenen- und Fehlbildungschirurgie und der Kindertumorchirurgie gehört auch die Thoraxchirurgie zu den Schwerpunkten des neuen Zentrums. Darüber hinaus befassen sich neben Seitz vier Oberärzte und fünf Assistenzärzte mit plastischer Chirurgie, Verbrennungschirurgie, Gefäßfehlbildungen und minimalinvasiver Chirurgie. „Es ist wichtig, dass unsere Arbeit in die Kinderklinik eingebettet ist und wir in Gießen starke interdisziplinäre Partner haben. Die Kliniken arbeiten gut zusammen, auch mit der Allgemeinen Chirurgie“, erläutert Seitz Hintergründe des am 1. Oktober eröffneten Zentrums. Seit 2016 ist er Direktor der Kinderchirurgie am Marburger Standort, die dort auch weiterhin erhalten bleibt. „Das Zentrum ist aber in Gießen. Hier behandeln wir die schwierigen Fälle“, so der Direktor.