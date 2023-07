„Oben ohne“ im Freibad: Wie eine Diskussion ausartet

Unsere Online-Redaktion hat den Artikel „Gießen will ‚Oben ohne‘-Baden im Freibad einführen“ am Freitag unter anderem auf der Facebook-Seite der Wetzlarer Neuen Zeitung gepostet. Erst zwei Tage später, am Sonntag, schossen die Interaktionszahlen des Beitrags plötzlich in die Höhe. Möglicherweise war zu dieser Zeit der Link zum Beitrag in Gruppen auf Facebook, WhatsApp oder Telegram geteilt worden. Innerhalb von wenigen Stunden landeten hunderte Kommentare unter dem Beitrag. Und je mehr Menschen mit dem Post interagierten, desto mehr Menschen wurde er vorgeschlagen.