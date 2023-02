Pandemie und Krieg: Psychosomatische Folgen bei Kindern

Gießen. „73 Prozent aller Minderjährigen noch immer durch Corona psychisch belastet”, lautete eine „Spiegel”-Schlagzeile am Donnerstagvormittag, die sich auf einen von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Bericht zu gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch die Pandemie bezog. Am Abend bestätigte und vertiefte Prof. Burkhard Brosig, Kinder- und Familienpsychosomatiker an der Gießener Uniklinik und sozusagen als Mediziner und Psychotherapeut in doppeltem Sinne kompetent, die „erschreckenden Ergebnisse” (Spiegel) der Studie auf eigene Weise. Sein Vortrag „Kindheit inmitten der Krise - Zeitenwende im Kinderzimmer” im Horst-Eberhard-Richter-Institut fand zwar nur zufällig am Tag der Veröffentlichung des Berichts statt, aber die Dauerschleife an Krisen fordert derzeit Tag für Tag die Menschen heraus - immer und somit keinesfalls zufällig auf der Suche nach Erklärung und Erhellung. Das Publikum im voll besetzten Instituts-Saal in der Ludwigstraße bekam denn auch einen zweigeteilten Vortrag geboten, denn längst setzt sich auf die nun langsam sich herauskristallisierenden Corona-Folgen der Krieg in der Ukraine oben drauf - und Brosig wusste kurz und knapp, welche Frage „die Zeitenwende” maßgeblich bestimmt: Wie sage ich es meinem Kinde?