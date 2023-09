Polizei ertappt Imbiss-Räuber in Gießen auf frischer Tat

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Polizisten während einer Streiffahrt gegen 20.30 Uhr auf die Hilfeschreie einer Frau aufmerksam. Die Frau befand sich in der Nähe eines Imbisses in der Grünberger Straße. Umgehend gingen die Beamten der Sache auf den Grund und sahen zwei maskierte Personen vom Imbiss wegrennen. Zu Fuß nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, holten die Flüchtigen ein und konnten sie so festnehmen. Einer der Männer wurde bei der Festnahme leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.