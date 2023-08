Polizei in Sorge: Mehr Kleine Waffenscheine im Kreis Gießen

Wie die Kollegen beim Präsidium in Mittelhessen versucht auch die Gewerkschaft die genauen Ursachen für diese gesellschaftliche Entwicklung zu ergründen. „Zu den Motivlagen, warum so viele Bürgerinnen und Bürger einen Kleinen Waffenschein beantragen, liegen in der Tiefe keine gesicherten Erkenntnisse vor“, merkt Mohrherr an. Dessen ungeachtet sei „jede Waffe, auf die in emotionalen Ausnahmesituationen zugegriffen werden kann, eine gefährliche. Ein Bruchteil von Sekunden muss in einer Entscheidung der einschreitenden Beamtinnen und Beamten vor Ort münden“, gibt Mohrherr zu bedenken.