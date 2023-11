Polizei nimmt mutmaßliche Bagger-Betrügerin in Gießen fest

Die Frau ist am Dienstag, 31. Oktober, in Gießen vollstreckt festgenommen worden. Zwei der Bagger konnten Ermittler der Gießener Kriminalpolizei zwischenzeitlich lokalisieren und wieder an die Eigentümer aushändigen. Die Ermittlungen zum Verbleib der restlichen Bagger laufen. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren stellen und sitzt zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt.