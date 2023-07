Propaganda oder nicht? Hintergründe des Eritrea-Festivals

Bahta beschreibt das Festival anders. „Es wird immer als kulturelles Fest bezeichnet, ist aber ganz klar politisch. Auf Bildern von diesem Jahr sieht man sechs Vertreter aus Eritrea in der Festhalle aufgereiht. Diese Bezirksvertreter sind alle eingeflogen worden. Wir recherchieren aktuell die Namen und aus welchen Bezirken welcher Gesandte da war“, erläutert Bahta. Die Entscheidung der Gerichte gegen das städtische Festivalverbot könne die Gruppe nicht nachvollziehen. „Wir waren zunächst super erleichtert, weil wir wussten, was auf die Stadt Gießen zukommt. Die Gemüter sind auf allen Seiten so erhitzt. Wir haben das ständig der Polizei gemeldet und versucht, das überall kund zu tun. Wir wollten das alles vermeiden. Wir wollten nicht, dass die Stadt Gießen so belastet wird durch die eritreische Bevölkerung.“ Die Fluchtgründe seien dieses Regime, dessen Vertreter in den Hessenhallen feierten. „Die Jugendlichen sind hier, weil sie aus ihrem Land vertrieben sind. Man kann dort nicht leben, weil massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden.“ Leider hätten die Gerichte diese weltpolitische Dimension nicht mitgedacht. „Wenn man sieht, dass der Informationsminister aus Eritrea tweetet, wie die Bezirksvertreter in Gießen stehen und Champagner trinken, während die Gießener im Ausnahmezustand sind, dann ist das einfach sehr frech.“ Die Gewaltexzesse habe „United4Eritrea“ als schlimm empfunden.