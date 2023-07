Proteste gegen Eritrea-Festival legen Gießen lahm

Am Samstag steht spätestens gegen 11 Uhr der Verkehr in der Westanlage still. Etwa 50 Demonstranten blockieren die Straße. Die Polizei rückt zügig mit mehreren Mannschaftswagen an und drängt die Protestler auf den Bürgersteig. Wild gestikulierend und schreiend, machen die ihrem Unmut Luft, die Beamten behalten aber die Kontrolle. Auch auf der Konrad-Adenauer-Brücke ist für Autos kein Durchkommen mehr. Dort habe es massive Angriffe gegen die Polizei mit Stein- und Flaschenwürfen gegeben. Ein Wasserwerfer ist in Fahrtrichtung Innenstadt auf der Brücke positioniert, während die rund 100 Eritreer von Polizisten in schwerer Schutzausrüstung eingekreist sind. Ein ganz ähnliches Bild bietet sich zur selben Zeit vor der Galerie Neustädter Tor, wo Demo-Teilnehmer ebenfalls von Polizisten in schwerer Montur und einem Wasserwerfer eingeschlossen werden. Berichtet wird von Auseinandersetzungen mit einer Vielzahl von Beteiligten. Es sollen zudem Drohungen gegenüber Autofahrern artikuliert worden sein. „Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an Autos“, informiert das Präsidium. Auf der Nordanlage und am Oswaldsgarten fließt zu dieser Zeit kein Verkehr mehr.