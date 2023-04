Radler fühlen sich auf Gießens Straßen nicht sicher

Die Gegenwart ist indes zunächst noch mit gemischten Gefühlen zu betrachten: Einerseits hat sich Gießen in sehr vielen Punkten leicht verbessert. Es sei eine »Aufbruchstimmung« erkennbar, die »zum Bekenntnis der Koalition passt, den Rad-, Fuß- und Busverkehr deutlich stärker zu fördern, als dies in der Vergangenheit geschehen ist«, betont Dr. Jan Fleischhauer, Vorstandsmitglied des ADFC-Kreisverbandes, auf Anfrage der Redaktion. Andererseits ist die bei der Befragung im Herbst 2022 erzielte Gesamtnote von 3,7 (2020: 3,9) nicht besser als jene im Jahr der Landesgartenschau 2014. Bloß waren die Ergebnisse in der Zwischenzeit noch schlechter. Und noch immer ist es so, dass eine Mehrheit das Radeln auf Gießens Straßen eher als Stress denn als Spaß empfindet (3,8). Ein weiterhin ungelöstes Problem scheint darüber hinaus der Diebstahl von Drahteseln zu sein (4,7).