Schwere Schlappe für die Stadt Gießen

Bedauerlich sei, so Wright, dass die Stadt die Richter in Kassel nicht davon überzeugen konnte, dass auf dem Anlagenring für Radler vorausschauend gehandelt wurde: "Ich weiß nicht, wer das in Gießen bestreiten würde: Bei diesen Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten trauen sich nur die erfahrensten Radler überhaupt auf die Straße. Das wollten wir - auch im Sinne eines geordneten und zügig fließenden Autoverkehrs auf dem äußeren Ring - ändern und müssen nun feststellen: Die derzeitigen rechtlichen Grundlagen verbieten uns das in dieser Form offensichtlich. Meine Hoffnung ist, dass unsere schlechten Erfahrungen in die bevorstehende Reform des Straßenverkehrsrechts einfließen und dass solche Gerichtsbeschlüsse künftig nicht mehr nötig und möglich sind."