Schwerer Motorradunfall zwischen Gießen und Heuchelheim

Gießen. Ein Autofahrer fuhr am Samstagmittag gegen halb eins auf der Heuchelheimerstraße in Richtung Heuchelheim, als er in Richtung Baumschule nach links abbiegen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 74-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen.