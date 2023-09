Stadtparlament Gießen fordert weiterhin Verkehrsversuch

Der VGH habe in seiner Entscheidung sehr klar seinen Maßstab für die Durchführung des Verkehrsversuchs definiert. Auf Grundlage der Entscheidung und des darin definierten hohen Maßstabes seien die Erfolgsaussichten in der Hauptsache gering. „Zwar bestünde im Rahmen der Hauptsache die Möglichkeit, weitere Ergänzungen vorzunehmen. Uns liegen jedoch keine weiteren Informationen vor, die diesem Maßstab genügen würden. Der VGH bewertet den Verkehrsversuch zudem als „großen und schwerwiegenden Eingriff in den Straßenverkehr“, woraus sich komplexe Begründungserfordernisse ergeben. Auch im Falle einer Ergänzung könne somit nicht mit vollkommener Sicherheit eingeschätzt werden, ob das Gericht die Begründungen als tragend erachten wird“, heißt es in den schriftlichen Antworten, für die Alexander Wright verantwortlich zeichnet.