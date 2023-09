Torsten Krückemeier ist neuer Polizeipräsident in Mittelhessen

Einst wurde Gießen wegen seiner hohen Kriminalität "Shanghai an der Lahn" genannt. Heute sei die Region Mittelhessen, betonte Beuth, eine der sichersten ganz Deutschlands. In den vergangenen Jahren habe Paul einen entscheidenden Anteil daran gehabt. "In seinen sieben Jahren an der Spitze des Polizeipräsidiums Mittelhessen hat sich die Anzahl an Wohnungseinbrüchen fast halbiert und die Anzahl an Diebstählen ist um 20 Prozent zurückgegangen. Das sind Erfolge, die sich das Präsidium und sein langjähriger Präsident auf die Fahne schreiben können", betonte der Innenminister.