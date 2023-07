Trotz Festival-Verbots: Polizei rechnet mit Ärger in Gießen

„Ich war entsetzt über die enorme Gewaltbereitschaft bei den Angriffen und Attacken im August 2022 in Gießen“, sagt Polizeipräsident Bernd Paul. Die Polizei sei trotz der jüngst von der Stadt Gießen erlassenen Verbotsverfügung darauf eingestellt, dass am kommenden Wochenende wieder gewaltbereite Personen in die Unistadt reisen. „Wir werden gegen solche Personen, die zur Begehung von Straftaten und zur Randale nach Gießen kommen, hart durchgreifen. Die Einschreitschwelle wird sehr niedrig sein“, kündigt Paul an.