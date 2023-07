Über 1000 neue Arbeitsplätze: Zalando kommt nach Gießen

GIESSEN. Zalando kommt mit einem Logistikzentrum nach Gießen und will in der Region mittelfristig 1700 Arbeitsplätze schaffen. Das hat der Online-Versandhändler am Donnerstag bekannt gegeben. Grundstückseigentümer VGP errichtet das Zentrum, das über eine Grundfläche von 100.000 Quadratmetern und ein Zwischengeschoss mit 30.000 Quadratmetern verfügen soll. Baubeginn ist noch in diesem Jahr.