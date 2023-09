Umsatzrückgang durch Verkehrsversuch in Gießener Innenstadt

Parteiübergreifend dürfe sich keine der politischen Kräfte in Gießen siegerlächelnd auf die Schulter klopfen. „Im Gegenteil. Wir können nur einmal mehr an die Verantwortung aller politischen Verantwortlichen appellieren, sich schnellstens zusammenzusetzen und dringendst nach tragbaren Lösungen zu suchen. 40 Prozent weniger Parkhauseinfahrten bei Karstadt lassen alle Alarmglocken schrillen. Durchweg dicke zweistellige Umsatzeinbrüche im Innenstadthandel sind schlichtweg nicht mehr zu verkraften. Der Verkehrsfluss muss sofort nachvollziehbar, sicher und eindeutig wieder hergestellt werden“, macht Ebert deutlich. Umgesetzte Errungenschaften wie die neue intelligente Ampeltechnik sowie ein nachvollziehbares Parkleitsystem mit „Neustädter Tor-, Selterstor-, Galeria-, Rathaus-Beschriftungen“ statt „Nord, Süd, Ost, West“, die selbst Gießener nicht verstünden, müssten ausgebaut werden. Die überfällige Aktivierung der Innenstadt hänge nicht am Verkehrsversuch, sondern an der Gestaltung von Plätzen und Aufenthaltsqualität.