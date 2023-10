Umweltaktivist in Gießen vor Gericht: „Schluss mit lustig“

In seinem Schlusswort hatte der Angeklagte die Motivation für seine Aktivitäten geschildert. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels könne man dessen Bekämpfung nicht der allzu zögerlichen Politik überlassen. Das habe gerade erst das „beschämende bis erbärmliche« Scheitern des Verkehrsversuchs gezeigt. In einer Stadt, in der 50 Prozent der Einwohner Studenten seien, würde letztlich nur eine Politik für Autofahrer gemacht. Die Geschichte habe aber auch gezeigt, dass so manches Delikt später in der Rückschau oft ganz anders bewertet werde. Er schloss mit den Worten: »Ich muss das machen, was ich für richtig halte.“