Unbekannter zündet Mercedes in Gießen an

Gießen. In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter ein Auto in Gießen-Kleinlinden angezündet. Der betroffene Mercedes GLE stand dabei auf dem Hof eines Wohnhauses in der Straße „Zum Maiplatz“. Doch auch an anderen Orten in Gießen ist es zu Feuern gekommen. Das teilt die Polizei mit.