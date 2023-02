Unfall auf A485 bei Gießen: Batterie des Pannenwagens leer

Gießen. Der ursprüngliche Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr kurz vor Linden auf der A485: In den Stau, der sich daraufhin gebildet hat, sind weitere Fahrzeuge aufgefahren. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. In der Folge gab es eine lange Vollsperrung, die inzwischen jedoch aufgehoben ist.